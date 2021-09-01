Украина получит от США инновационных лекарств против коронавируса на $20 млн

Украина получит от США инновационные лекарственные средства против коронавируса.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Гуманитарная помощь эквивалентной стоимостью почти $20 миллионов поступит в ближайшее время и будет развезена в регионы силами благотворительных фондов.
«Правительство США совместно с компанией-производителем в качестве гуманитарной помощи предоставит нам инновационные лекарства против COVID-19. Они уже зарегистрированы FDA и рекомендованы для пациентов с легкой и средней степенью тяжести, особенно при наличии риска перехода в тяжелую форму», — прокомментировал договоренности министр здравоохранения Виктор Ляшко.
В Украину направят 20 тыс. флаконов препарата «Бамланивимаб» (Bamlanivimab) и 40 тыс. Флаконов «Этесевимаб» (Etesevimab). Препараты уже сформированы в груз и транспортируются в аэропорт для отправки в Украину.
«Действуют они непосредственно на вирус — препараты связываются со спаечными белками вируса, предотвращая проникновение в клетку и последующее размножение, ускоряют выздоровление больных с коронавирусной болезнью и предотвращают возникновение осложнений и попадания в больницу», — пояснил министр.
- Ранее сообщалось, что Украина закупила для лечения коронавируса новую партию препарата «Тоцилизумаб».
- Осенью Украину ожидает значительное распространение штамма «Дельта», поскольку он сейчас доминирует в более чем 20 странах Европы. Утром 28 июля стало известно, что в Киеве умер первый пациент, у которого диагностировали именно этот штамм вируса.