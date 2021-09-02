Роналду у відборі на ЧС-2022 встановив світовий рекорд за голами за збірну

Футболіст збірної Португалії і віднедавна англійського «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду у 4-му турі кваліфікаційного етапу Чемпіонату світу — 2022 побив світовий рекорд за голами за збірну.
Про це повідомляє «Трибуна».
У домашньому матчі збірної Португалії проти Ірландії Роналду забив два голи — на 89-й хвилині головою після навісу і на 6-й доданій до другого тайму хвилині, чим забезпечив команді перемогу з рахунком 2:1.
Ці два мʼячі побили рекорд. Роналду довів число голів за національну збірну до 110, побивши рекорд ексфорварда збірної Ірану Алі Даеї (109).
- У червні 2020 року стало відомо, що Роналду став першим футболістом-мільярдером — в 2019 році він заробив $105 млн, подолавши барʼєр у мільярд доларів.
- Незабаром Роналду став найкращим бомбардиром в історії Євро і рекордсменом за кількістю чемпіонатів.
- У серпні 2021 року Роналду підписав контракт з англійським «Манчестер Юнайтед» і пішов з «Ювентуса».