Кріштіану Роналду повертається до «Манчестер Юнайтед» — клуб домовився з «Ювентусом»

Один з найкращих футболістів світу, португалець Кріштіану Роналду повертається до англійського клубу «Манчестер Юнайтед».

Про це МЮ написали на своєму офіційному сайті.

«Манчестер Юнайтед» радий підтвердити, що клуб досяг угоди з «Ювентусом» про трансфер Кріштіану Роналду за умови погодження особистих умов, візи та медичного обстеження», — йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що всі в команді чекають на повернення Кріштіану. Саме в «Манчестер Юнайтед», де Роналду грав у 2003—2009 роках, він став зіркою світового футболу. За англійський клуб португалець зіграв 292 матчі, у яких забив 118 голів.