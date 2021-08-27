Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед» — клуб договорился с «Ювентусом»

Один из лучших футболистов мира, португалец Криштиану Роналду возвращается в английский клуб «Манчестер Юнайтед».

Об этом МЮ написал на своем официальном сайте.

«Манчестер Юнайтед» рад подтвердить, что клуб достиг соглашения с «Ювентусом» о трансфере Криштиану Роналду при условии согласования личных условий, визы и медицинского обследования», — говорится в сообщении.

Там отметили, что все в команде ждут возвращения Криштиану. Именно в «Манчестер Юнайтед» Роналду стал звездой мирового футбола, где играл в 2003—2009 годах. За английский клуб португалец сыграл 292 матча, в которых забил 118 голов.