Роналду в отборе на ЧМ-2022 установил мировой рекорд по голам за сборную

Футболист сборной Португалии и отнедавна английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в 4-м туре квалификационного этапа Чемпионата мира-2022 побил мировой рекорд по голам за сборную.

Об этом сообщает «Трибуна».

В домашнем матче сборной Португалии против Ирландии, Роналду забил два гола — на 89-й минуте головой после навеса и на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, чем обеспечил команде победу со счетом 2:1.

Эти два мяча побили рекорд. Роналду довел число голов за национальную сборную до 110, побив рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).