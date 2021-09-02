Роналду в отборе на ЧМ-2022 установил мировой рекорд по голам за сборную

Футболист сборной Португалии и отнедавна английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в 4-м туре квалификационного этапа Чемпионата мира-2022 побил мировой рекорд по голам за сборную.
Об этом сообщает «Трибуна».
В домашнем матче сборной Португалии против Ирландии, Роналду забил два гола — на 89-й минуте головой после навеса и на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, чем обеспечил команде победу со счетом 2:1.
Эти два мяча побили рекорд. Роналду довел число голов за национальную сборную до 110, побив рекорд экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).
- В июне 2020 года стало известно, что Роналду стал первым футболистом-миллиардером — в 2019 году он заработал $105 млн, преодолев барьер в миллиард долларов.
- Вскоре Роналду стал лучшим бомбардиром в истории Евро и рекордсменом по количеству чемпионатов.
- В августе 2021 года Роналду подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед» и ушел из «Ювентуса».