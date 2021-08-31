Роналду подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду подписал контракт с английским «Манчестер Юнайтед».

Об этом сообщает сайт клуба.

Соглашение с 36-летним игроком заключили на два года с возможностью продления еще на год. «Манчестер Юнайтед» — клуб, который всегда занимал особое место в моем сердце, и я был приятно удивлен всеми сообщениями, которые получил с момента объявления о переходе. Мне не терпится сыграть на «Олд Траффорд» перед полным стадионом и снова увидеть всех болельщиков. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к команде после игр национальных сборных и надеюсь, что у нас впереди очень успешный сезон», — сказал игрок.

Именно в «Манчестер Юнайтед», где Роналду играл в 2003-2009 годах, он стал звездой мирового футбола. За английский клуб португалец сыграл 292 матча, в которых забил 118 голов.