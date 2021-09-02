Зеленський: Байден пообіцяв ввести нові санкції проти Росії, якщо вона почне порушувати права України в енергетиці

Про це він сказав в ефірі телеканалу « Україна 24 ».

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі з президентом США Джо Байденом той пообіцяв запровадити нові санкції проти Росії, якщо вона порушуватиме права України.

За його словами, це станеться, якщо російський газопровід «Північний потік — 2» порушуватиме енергетичну безпеку України. Гарантії цієї безпеки ще будуть розроблятися.

«Ми всі повинні мати деталі. У будь-якому випадку я знаю, те, що я сьогодні чув: якщо будуть порушуватися права України або питання енергетичної безпеки, то США будуть готові до впровадження санкційної політики», — заявив Зеленський.

За його словами, Україна, незважаючи на все, буде боротися з цією енергетичною зброєю.