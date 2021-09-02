Зеленский: Байден пообещал ввести новые санкции против России, если она начнет нарушать права Украины в энергетике

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Джо Байденом тот пообещал ввести новые санкции против России, если она будет нарушать права Украины.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, это произойдет, если российский газопровод «Северный поток — 2» будет нарушать энергетическую безопасность Украины. Гарантии этой безопасности еще будут разрабатываться.
«Мы все должны иметь детали. В любом случае я знаю, то, что я сегодня слышал, если будут нарушаться права Украины или вопросы энергетической безопасности, то США будут готовы к внедрению санкционной политики», — заявил Зеленский.
По его словам, Украина, несмотря на все, будет бороться с этим энергетическим оружием.
- 1 сентября в Белом доме прошла встреча Зеленского и Байдена. Она длилась чуть более двух часов. По результатам встречи пресс-конференции не было, но обе стороны опубликовали совместное заявление.
- Украина уже работает над визитом президента США Джо Байдена в Киев. Конкретных договоренностей и дат пока нет, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что «сейчас мы к ним, а потом они к нам».