КНДР відмовилася від поставки китайських вакцин від коронавірусу CoronaVac

Північна Корея відмовилася від поставки китайських вакцин від коронавірусу CoronaVac від міжнародної ініціативи COVAX.

Про це пише The Wall Street Journal.

COVAX планувала передати КНДР близько 3 мільйонів доз вакцин, але там відмовилися її прийняти. У Північній Кореї порадили направити ці вакцини тим країнам, які більше постраждали від коронавірусу.

У Південній Кореї раніше зазначили, що в липні КНДР теж відмовилася приймати вакцини від коронавірусу — цього разу від компанії AstraZeneca. Тут у Північній Кореї послалися на страх виникнення побічних ефектів.

Північна Корея не раз заявляла, що у країні коронавірусу немає. Однак у липні 2020 року Кім Чен Ин заявив про перший випадок підозри на COVID-19 і скликав екстрене засідання політбюро Трудової партії. Станом на 30 червня 2021 року країна жодного разу не відзвітувала ВООЗ про жоден випадок зараження або смерті від коронавірусу.

У січні 2020 року КНДР закрила наземні, морські і повітряні кордони, а також ввела серйозні обмеження на пересування всередині країни. Хоч країна і має доступ до вакцин через механізм ВООЗ COVAX, проте влада не дозволила вʼїзд іноземним гуманітарним працівникам і медичним експертам для доставки препаратів.