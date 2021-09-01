КНДР отказалась от поставки китайских вакцин от коронавируса CoronaVac

Северная Корея отказалась от поставки китайских вакцин от коронавируса CoronaVac от международной инициативы COVAX.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

COVAX планировала передать КНДР около 3 миллионов доз вакцин, но там отказались ее принять. В Северной Корее посоветовали направить эти вакцины тем странам, которые больше всего пострадали от коронавируса.

В Южной Корее ранее отметили, что в июле КНДР тоже отказалась принимать вакцины от коронавируса — на этот раз от компании AstraZeneca. Здесь в Северной Корее сослались на страх возникновения побочных эффектов.

Северная Корея не раз заявляла, что в стране коронавируса нет. Однако в июле 2020 года Ким Чен Ын заявил о первом случае подозрения на COVID-19 и созвал экстренное заседание политбюро Трудовой партии. По состоянию на 30 июня 2021 года страна ни разу не отчиталась ВОЗ хотя бы об одном случае заражения или смерти от коронавируса.

В январе 2020 года КНДР закрыла наземные, морские и воздушные границы, а также ввела серьезные ограничения на передвижение внутри страны. Хотя страна и имеет доступ к вакцинам через механизм ВОЗ COVAX, однако власти не разрешили въезд иностранным гуманитарным работникам и медицинским экспертам для доставки препаратов.