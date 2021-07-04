СМИ: Переговоры о поставках вакцин для КНДР зашли в тупик

Переговоры международного альянса вакцин GAVI с властями Северной Кореи по поставкам в страну вакцин против коронавируса зашли в тупик, мол, власти КНДР блокируют процесс.

Об этом сообщает «Voice of America» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным издания, КНДР не выполняет условия, чтобы получить от GAVI бесплатные препараты по программе COVAX.

«Если бы КНДР быстро подготовила документы, она бы получила вакцины. Трудно сказать, сколько именно, но если бы они выполнили просьбу GAVI, поставки сейчас шли бы полным ходом», — заявил собеседник и уточнил, что Северная Корея выполнила лишь два из семи необходимых требований.

Фактически сейчас Пхеньян не отвечает на предложения о поставках препаратов от COVID-19. В свою очередь в GAVI сообщили, что переговоры с КНДР продолжаются, но сроки поставок вакцин пока неизвестны.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын недавно признал, что в стране произошел «большой кризис», который связан с пандемией коронавируса и, в свою очередь, поставил под угрозу безопасность страны и ее граждан.