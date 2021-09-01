ВООЗ: Штам коронавірусу «Дельта» зафіксували у 170 країнах

Штам коронавірусу «Дельта», який вважається більш заразним за три своїх попередника, виявили щонайменше у 170 країнах і територіях.

Про це йдеться в огляді Всесвітньої організації охорони здоровʼя.

Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.

Зазначимо, що «Дельта» є і в Україні. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам. Станом на 26 серпня в Україні виявили 520 випадків «Дельти».