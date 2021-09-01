Словаччина зробила останні щеплення російською вакциною «Супутник V». Більше препарат не використовуватимуть

Словаччина припинила використання російської вакцини від коронавірусу «Супутник V». Останнє щеплення цим препаратом зробили у вівторок, 31 серпня — шестеро людей отримали другу дозу.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Загалом у країні «Спутником V» вакцинувалися понад 18,5 тисячі людей. Речниця Міністерства охорони здоровʼя вказала на низький попит на російський препарат, який поки не допущений для застосування в ЄС.

У липні Словаччина продала Росії назад 160 тисяч із 200 тисяч доз, які закупила березні, оскільки громадський інтерес до препарату залишається низьким. До того ж його не схвалив європейський медичний регулятор. Вакцини продали за тією ж ціною, що і купили, — $9,95 за дозу.

Агентство з ліків Словаччини відмовилося давати рекомендацію щодо використання препарату «Супутник V», пославшись на недостатню кількість даних від виробника. Зрештою в червні уряд дозволив використовувати цю вакцину тим, хто вважає її кращою за зареєстровані в ЄС препарати, однак суспільний інтерес до неї був набагато нижчий за доступну кількість. Уряд закрив реєстрацію на вакцинацію цим препаратом 30 червня і тоді ж заявив про наміри продати назад дози, термін придатності яких спливає.

Зазначимо, що Словаччина — друга після Угорщини країна ЄС, яка застосовувала російську вакцину.