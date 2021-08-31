У Microsoft назвали дату виходу Windows 11

Корпорація Microsoft назвала дату виходу нової операційної системи Windows 11. Вона стане доступною з 5 жовтня.

Про це пише The Verge.

Користувачі зможуть оновитися до Windows 11 безкоштовно. Саме оновлення буде поетапним. Спочатку користуватися операційною системою зможуть ті, чиї комп’ютери відповідають мінімальним вимогам. Решта отримають доступ до оновлення трохи пізніше.

На моменту релізу Windows 11 матиме не всі функції, які були анонсовані раніше, але з часом вони з’являться.