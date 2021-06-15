Microsoft припинить підтримку Windows 10 у 2025 році. Її замінить нова операційна система

Microsoft припинить підтримку Windows 10 трохи більше, ніж через 10 років після першої презентації операційної системи — 14 жовтня 2025 року.

Компанія вперше анонсує припинення підтримки Windows 10, зазначає ВВС.

Такий крок може бути ще одним натяком на те, що 24 червня компанія представить нову ОС — Windows 11.

Наступного тижня корпорація готує спеціальний захід, присвячений Windows, щоб представити наступне покоління операційної системи. За останній місяць Microsoft неодноразово натякала на вихід «нового покоління Windows», щоправда, компанія так і не дала прямої відповіді, що це означає — глобальне оновлення Windows 10 чи вихід нової номерної версії операційної системи.