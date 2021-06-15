Microsoft прекратит поддержку Windows 10 в 2025 году. Ее заменит новая операционная система

Microsoft прекратит поддержку Windows 10 чуть больше, чем через 10 лет после первого представления операционной системы — 14 октября 2025 года.
Компания впервые анонсирует прекращение поддержки Windows 10, отмечает ВВС.
Такой ход может быть еще одним намеком на то, что 24 июня компания представит новую ОС — Windows 11.
На следующей неделе корпорация готовит специальное мероприятие, посвященное Windows, чтобы представить следующее поколение операционной системы. За последний месяц Microsoft очень много раз намекала на выход «нового поколения Windows», правда компания так и не дала прямого ответа, что это значит — глобальное обновление Windows 10 или выход новой номерной версии операционной системы.
Ожидается, что в новой ОС будет полностью переработан пользовательский интерфейс и магазин Windows. Также Microsoft работает над чем-то под кодовым названием «Солнечная долина», которое компания назвала «радикальным визуальным обновлением Windows».
- Изначально Microsoft обязалась поддерживать Windows 10 в течение 10 лет, при этом исходная дата окончания основной поддержки была назначена на 13 октября 2020 года.
- Вместе с тем инсайдер Брэд Сэмс, со ссылкой на источники, писал в мае, что корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).