Microsoft не будет выпускать Windows 10X в 2021 году. Похоже, компания от нее отказалась

Корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).

Об этом на Petri написал инсайдер Брэд Сэмс со ссылкой на источники, знакомые с планами Microsoft.

Первую открытую тестовую версию Windows 10X для двойных экранов Microsoft выпустила в феврале 2020 года, а в мае заявила о разработке этой ОС для устройств с одним экраном. Издание The Verge писало об интерфейсе 10X, в котором меню «Пуск» перенесли в центр экрана, а иконки на панели задач «убрали» в новосозданный центр действий.