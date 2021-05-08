Microsoft не будет выпускать Windows 10X в 2021 году. Похоже, компания от нее отказалась

Корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).
Об этом на Petri написал инсайдер Брэд Сэмс со ссылкой на источники, знакомые с планами Microsoft.
Первую открытую тестовую версию Windows 10X для двойных экранов Microsoft выпустила в феврале 2020 года, а в мае заявила о разработке этой ОС для устройств с одним экраном. Издание The Verge писало об интерфейсе 10X, в котором меню «Пуск» перенесли в центр экрана, а иконки на панели задач «убрали» в новосозданный центр действий.
ОС обещали выпустить в апреле-мае этого года, но теперь, похоже, Microsoft от нее вообще откажется. На решение Microsoft повлияли множество факторов, но среди главных был опрос клиентов, который показал, что люди в целом ожидают обновлений, а не новой системы. Сэмс пишет, что разработчики перенесут особенности 10X в Windows 10.