От браузера Internet Explorer откажутся в 2022 году. Вместо него будет новый

Internet Explorer станет недоступным для подавляющего большинства пользователей Windows 10 с 15 июня 2022 года. После этого его продолжат поддерживать только в корпоративной версии Windows 10 LTSC.

Компания Microsoft анонсировала прекращение работы браузера Internet Explorer в 2022 году. Вместо него будет другой браузер — Edge.

В то же время в компании заверили, что браузер Edge способен корректно отображать устаревшие сайты и приложения, у него лучше скорость загрузки страниц, он более удобный в использовании и более защищенный — поэтому в Internet Explorer больше нет необходимости.

Microsoft поэтапно выводит из оборота устаревший браузер. С конца 2020 года он перестал работать наMicrosoft Teams, а с 17 августа 2021 года Internet Explorer не будет соединяться с сервисами Office 365 OneDrive, Outlook и другими. Браузер Edge представили в 2015 году.