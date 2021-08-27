Microsoft дозволить встановлювати Windows 11 на ПК зі слабкими процесорами

Microsoft планує не перешкоджати встановленню нової операційної системи Windows 11 на комп’ютерах, що обладнані слабкими процесорами.

Для цього компанія відредагує мінімальні системні вимоги, пише The Verge.

Обмеження щодо встановлення Windows 11 зʼявляться тільки при автоматичному оновленні операційної системи через Windows Update.

Це означає, що кожен власник старого персонального комп’ютера матиме змогу оновити систему до одинадцятої версії через завантаження ISO-файлу й ручного встановлення.

Наразі мінімальні вимоги для Windows 11 є такими:

64-розрядний процесор 1 ГГц з двома, або ж більшою кількістю ядер;

4 ГБ оперативної памʼяті;

64 ГБ вільної пам’яті на диску.

Раніше в Microsoft заявили, що 14 жовтня 2025 року припинять підтримку Windows 10.

Водночас інсайдер Бред Семс із посиланням на джерела у травні писав, що корпорація Microsoft не випускатиме в цьому році полегшену операційну систему Windows 10X для ноутбуків, а зосередиться на оновленні Windows 10 (робоча назва Sun Valley).