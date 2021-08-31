В Microsoft назвали дату выхода Windows 11

Корпорация Microsoft назвала дату выхода новой операционной системы Windows 11. Она станет доступной с 5 октября.
Об этом пишет The Verge.
Пользователи смогут обновиться до Windows 11 бесплатно. Само обновление будет поэтапным. Сначала пользоваться операционной системой смогут те, чьи компьютеры соответствуют минимальным требованиям. Все остальные получат доступ к обновлению чуть позже.
К моменту релиза Windows 11 будет иметь не все функции, которые были анонсированы ранее, но со временем они появятся.
- Компания Microsoft 24 июня провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11. В новой системе большое внимание уделяется упрощенному интерфейсу, новому магазину, а также улучшению производительности и многозадачности.
- Ранее в Microsoft заявили, что 14 октября 2025 года прекратят поддержку Windows 10. В мае инсайдер Брэд Семс со ссылкой на источники писал, что корпорация Microsoft не будет выпускать в этом году облегченную операционную систему Windows 10X для ноутбуков, а сосредоточится на обновлении Windows 10 (рабочее название Sun Valley).