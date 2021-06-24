Microsoft представила Windows 11 — с новым «пуском», закругленными окнами и несколькими рабочими столами

Компания Microsoft 24 июня провела онлайн-презентацию новой операционной системы Windows 11. В новой системе большое внимание уделяется упрощенному интерфейса, новому магазину, а также улучшению производительности и многозадачности.

У Windows 11 новое меню «Пуск» и обновленная кнопка «Пуск», которые расположены по центру панели задач, есть программы, недавно открытые документы и отдельный интерфейс для поиска. Сами «окна» стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными. Руководитель Windows Панос Панай говорит, что команда уделяла внимание каждой детали: Windows 11 также будет содержать обновленные темный и светлый режимы.

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Windows 11 также позволит пользователям настраивать несколько рабочих столов для работы, дома и игр, как на MacOS. В новой операционной системе также представили Snap Layouts — режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или более программ на одном экране. Система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить в том же порядке.

Одна из важнейших частей Windows 11 — это новый магазин. Его переделали и он будет поддерживать целый ряд программ, которые обычно не были доступны в магазине приложений Windows. Сюда входят приложения с Adobe Creative Suite и приложения для Android, включая TikTok и Instagram.