В сеть до анонса «слили» скриншоты новой ОС Windows 11 Pro

На крупнейшем китайском сайте Baidu до официального релиза Microsoft выложили скриншоты интерфейса будущей операционной системы Windows 11 Pro.

Об этом пишет The Verge, чей редактор Том Уоррен подтвердил утечку и выложил в своем Twitter запись с рабочего стола и новый звук заставки.

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Скриншоты показывают, что меню «Пуск» изменится, как и панель задач. Иконки на панели будут в центре, как в MacOS. Меню «Пуск» представляет собой упрощенную версию того, что в сейчас существует в Windows 10, — без «живых» плиток.

В целом «Рабочий стол», «Мой компьютер» и папки буду привычными.

Microsoft ранее объявила, что на 24 июня планирует презентацию следующего поколения ОС Windows.