Microsoft получила нового главу компании

Главой правления компании Microsoft назначили генерального директора Сатью Наделлу.
Об этом пишет CNN.
Наделла занимал пост генерального директора с 2014 года. Издание отмечает, что в последние годы он помог Microsoft стать лидером в области облачных вычислений, что привело к росту доходов и рыночной капитализации, близкой к $2 триллионам.
В заявлении Microsoft говорится, что Наделла был «единогласно избран» вместо Джона Томпсона на этом посту.
- В марте 2020 года стало известно, что основатель компании Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров IТ-гиганта. Тогда же сообщалось, что Гейтс останется технологическим советником гендиректора корпорации Сатии Наделлы и других ее руководителей.
- Спустя год, в мае стало известно, что Гейтс покинул совет директоров IТ-гиганта в марте 2020 года из-за расследования его сексуальных отношений с подчиненной.
- 3 мая Билл Гейтс и его жена Мелинда объявили о разводе после 27 лет брака. Мелинда получила после развода свыше $3 млрд.