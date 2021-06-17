Microsoft отримала нового главу компанії

Головою правління компанії Microsoft призначили генерального директора Сатю Наделлу.

Про це пише CNN.

Сатя Наделла обіймав пост генерального директора з 2014 року. Видання зазначає, що в останні роки він допоміг Microsoft стати лідером в області хмарних обчислень, що призвело до зростання доходів і ринкової капіталізації, близькою до $2 трильйонів.

У заяві Microsoft йдеться, що Сатя Наделла був «одноголосно обраний» замість Джона Томпсона на цій посаді.