WSJ: Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft из-за романа с подчиненной

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс покинул совет директоров IТ-гиганта в марте 2020 года из-за расследования его сексуальных отношений с подчиненной.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Microsoft.

Совет директоров узнал об отношениях Гейтса из письма инженера Microsoft. Она указала в нем, что в течение многих лет имела сексуальные отношения с Гейтсом. После этого, в конце 2019 года совет нанял юридическую фирму для расследования, а некоторые его члены решили, что Гейтс навредил имиджу компании. В итоге Гейтс ушел в отставку еще до завершения расследования.

Пресс-секретарь Гейтса подтвердила факт романа «20-летней давности», который закончился «дружно», но опровергла информацию о причине выхода из совета директоров.

«Его решение о выходе никоим образом не связано с этим вопросом», — сказала она, добавив, что отставка Гейтса связана с его желанием сосредоточиться на благотворительности. Это же говорилось в заявлении компании в марте прошлого года.

Ранее The New York Times писала о том, что у Гейтса была сомнительная репутация, а его поведение создавало некомфортную среду. Гейтс якобы несколько раз флиртовал с сотрудницами Microsoft, несмотря на свой длительный брак.