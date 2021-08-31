«Мета досягнута». У Євросоюзі від коронавірусу повністю вакцинували 70% дорослого населення

Європейська комісія заявила, що досягла поставленої мети, повністю вакциновавши від коронавірусу 70% дорослого населення.

Про це пише Reuters.

На думку агентства, із заяви випливає, що повний курс щеплень пройшли не менше 255 мільйонів осіб. При цьому ситуація в різних країнах сильно розрізняється. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), на Мальті повністю вакциновано понад 90% дорослого населення. Ірландія і Португалія також імунізували понад 80% дорослого населення, а Франція — понад 70%.