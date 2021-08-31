«Мета досягнута». У Євросоюзі від коронавірусу повністю вакцинували 70% дорослого населення

Європейська комісія заявила, що досягла поставленої мети, повністю вакциновавши від коронавірусу 70% дорослого населення.
Про це пише Reuters.
На думку агентства, із заяви випливає, що повний курс щеплень пройшли не менше 255 мільйонів осіб. При цьому ситуація в різних країнах сильно розрізняється. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC), на Мальті повністю вакциновано понад 90% дорослого населення. Ірландія і Португалія також імунізували понад 80% дорослого населення, а Франція — понад 70%.
При цьому країни Східної Європи відстають. У Болгарії повністю вакцинована лише пʼята частина дорослого населення, а в Румунії — близько 30% дорослого населення. Хорватія, Латвія, Словенія і Словаччина вакцинували близько половини людей старше 18 років.
- На початку серпня повідомлялося, що в Євросоюзі 60% дорослого населення отримали дві дози вакцини від коронавірусу і повністю вакциновані.
- Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) і Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоровʼя (ВООЗ) заявили, що в більшості країн Європи штам коронавірусу «Дельта» став домінантним, і закликали відновити та посилити боротьбу з пандемією.