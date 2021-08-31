В Японії вчені виявили мутацію штаму коронавірусу «Дельта»

Вчені під керівництвом доцента лікарні Токійського університету медицини та стоматології Такеуті Хіроакі виявили мутацію у зараженого варіантом «Дельта» пацієнта, який побував у цій установі в середині серпня.

За словами дослідників, генетичний аналіз виявив мутацію N501S. Зазначається, що мутація N501S нагадує різновид N501Y варіанту «Альфа», вперше виявлений у Великій Британії. За словами групи, поки неясно, чи впливає ця мутація на ступінь поширення вірусу.