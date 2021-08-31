В Японии ученые выявили мутацию штамма коронавируса «Дельта»

Группа японских исследователей сообщила, что впервые в Японии обнаружили новую мутацию варианта коронавируса «Дельта».

Об этом пишет японское агентство NHK.

Ученые под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки выяснили, что мутация была обнаружена у заразившегося вариантом «Дельта» пациента, который побывал в этом учреждении в середине августа.