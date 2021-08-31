В Японии ученые выявили мутацию штамма коронавируса «Дельта»

Группа японских исследователей сообщила, что впервые в Японии обнаружили новую мутацию варианта коронавируса «Дельта».
Об этом пишет японское агентство NHK.
Ученые под руководством доцента больницы Токийского университета медицины и стоматологии Такэути Хироаки выяснили, что мутация была обнаружена у заразившегося вариантом «Дельта» пациента, который побывал в этом учреждении в середине августа.
По словам исследователей, генетический анализ выявил мутацию N501S. Отмечается, что мутация N501S напоминает разновидность N501Y варианта «Альфа», впервые выявленного в Великобритании. По словам группы, пока неясно, оказывает ли данная мутация какое-либо влияние на степень распространение вируса.
- Всемирная организация здравоохранения признала штамм коронавируса «Дельта» более заразным, а впервые его выявили в Индии. Этот штамм сейчас доминирует среди больных в России.
- По данным департамента общественного здоровья Англии, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем «Альфа», в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще — к реанимации.
- Эффективность вакцинации от коронавируса препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson упала с 91 до 66% после того, как штамм «Дельта» начал распространяться в США.