У Києві через негоду обмежують рух на станції «Героїв Дніпра»

У Києві, аби уникнути підтоплень через зливу, станція метро «Героїв Дніпра» працює з обмеженнями на вхід і вихід.

Про це ввечері 30 серпня повідомила Київська міська державна адміністрація.

Поїзди рухаються у звичайному режимі. Зазначимо, що за день до цього, 29 серпня, станцію метро «Героїв Дніпра» підтопило через сильний дощ. Протягом двох годин для пасажирів працював лише другий вестибюль.

Увечері 30 серпня у столиці почалася злива з грозою. Про підтоплення повідомляють мешканці як Києва, так і його околиць. Також через негоду утворилися затори.