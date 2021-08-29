У Києві через негоду підтопило станцію метро та затримуються трамваї

У Києві через сильний дощ підтопило станцію метро «Героїв Дніпра». У зв’язку з цим перший вестибюль зачинено на вхід та вихід.

Про це повідомили у пресслужбі «Київського метрополітену».

Наразі працює для пасажирів лише другий вестибюль.

Водночас через затоплення колій на вулиці Кирилівська затримуються трамваї № 12, 16, 19.

Також були проблеми з рухом тролейбусів № 5, 7, 8,17 на перехресті проспектів Перемоги та Повітрофлотського, № 25, 27 на перетині проспектів Бандери та Оболонського, № 19, 19Д, 33 на відрізку вулиця Чорновола — вулиця Рибалка, трамваїв № 14, 15, 18 на вулицях Глибочицька та Дмитрівська. За даними «Київпастрансу», цей транспорт вже відновив свою роботу