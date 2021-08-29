В Киеве из-за непогоды подтопило станцию метро и задерживаются трамваи

В Киеве из-за сильного дождя подтопило станцию метро «Героев Днепра». В связи с этим первый вестибюль закрыт на вход и выход.

Об этом сообщили в пресс-службе «Киевского метрополитена».

Сейчас работает для пассажиров только второй вестибюль.

В то же время из-за затопления путей на улице Кирилловская задерживаются трамваи № 12, 16, 19.

Также были проблемы с движением троллейбусов № 5, 7, 8,17 на перекрестке проспектов Победы и Воздухофлотского, № 25, 27 на пересечении проспектов Бандеры и Оболонского, № 19, 19Д, 33 на отрезке улица Черновола — улица Рыбалко, трамваев № 14 15, 18 на улицах Глыбочицкая и Дмитриевская. По данным «Киевпасстранса», этот транспорт уже возобновил свою работу