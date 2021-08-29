Киев накрыла гроза. Объявлено штормовое предупреждение

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в Киевской городской государственной администрации.

По данным Укргидрометцентра, гроза продлится как минимум до конца суток (І уровень опасности, желтый).

В связи с надвигающейся непогодой специалисты посоветовали во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, а также не браться за металлические входные двери.