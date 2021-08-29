Київ накрила гроза. Оголошено штормове попередження

Про це з посиланням на синоптиків повідомили в Київській міській державній адміністрації.

За даними Укргідрометцентру, гроза триватиме щонайменше до кінця доби (І рівень небезпечності, жовтий).

У зв’язку з наступом негоди фахівці порадили під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.