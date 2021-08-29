Київ накрила гроза. Оголошено штормове попередження

У неділю, 29 серпня, увечері в Києві пройде гроза.
Про це з посиланням на синоптиків повідомили в Київській міській державній адміністрації.
За даними Укргідрометцентру, гроза триватиме щонайменше до кінця доби (І рівень небезпечності, жовтий).
У зв’язку з наступом негоди фахівці порадили під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, а також не братися за металеві вхідні двері.
- Раніше синоптики спрогнозували погоду на понеділок, 30 серпня. Так, на Правобережжі України очікується дощова, у західних областях ще й прохолодна погода, а на сході та півдні — спека. У Києві теж часом дощитиме, подекуди можлива гроза.