В Киеве из-за непогоды ограничивают движение на станции «Героев Днепра»

В Киеве, чтобы избежать подтоплений из-за ливня, станция метро «Героев Днепра» работает с ограничениями на вход и выход.

Об этом вечером 30 августа сообщила Киевская городская государственная администрация.

Поезда курсируют в обычном режиме. Отметим, что за день до этого, 29 августа, станцию метро «Героев Днепра» подтопило из-за сильного дождя. В течение двух часов для пассажиров работал только второй вестибюль.

Вечером 30 августа в столице начался ливень с грозой. О подтоплении сообщают жители как Киева, так и его окрестностей. Также из-за непогоды образовались пробки.