В Киеве из-за непогоды ограничивают движение на станции «Героев Днепра»

В Киеве, чтобы избежать подтоплений из-за ливня, станция метро «Героев Днепра» работает с ограничениями на вход и выход.
Об этом вечером 30 августа сообщила Киевская городская государственная администрация.
Поезда курсируют в обычном режиме. Отметим, что за день до этого, 29 августа, станцию метро «Героев Днепра» подтопило из-за сильного дождя. В течение двух часов для пассажиров работал только второй вестибюль.
Вечером 30 августа в столице начался ливень с грозой. О подтоплении сообщают жители как Киева, так и его окрестностей. Также из-за непогоды образовались пробки.
- Ранее синоптики спрогнозировали погоду на понедельник, 30 августа. На Правобережье Украины ожидалась дождливая, в западных областях еще и прохладная погода, а на востоке и юге — жара. В Киеве прогнозировали дождь и местами грозу.