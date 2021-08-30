У Луганській області хімічне підприємство викрили на забрудненні річки Сіверський Донець. Збитки сягнули понад 270 тисяч гривень

Як з’ясувалося, посадовці тривалий час «економили» на ремонті та модернізації очисних споруд, а щоб не платити екологічний податок у повному обсязі, занижували обсяги шкідливих викидів.

Про це повідомили у пресслужбах Луганської облпрокуратури та регіонального управління Служби безпеки України.

У Луганській області посадовців «Рубіжанського картонно-тарного комбінату» викрили на зливанні небезпечних відходів у Сіверський Донець.

За висновками експертизи, рівень вмісту заліза у воді перевищує допустимий у 15 разів, азоту амонійного — у 5 разів. Також зафіксоване значне перевищення нафтопродуктів, магнію, сульфатів, фосфатів тощо. Лише за пів року хімічне виробництво завдало навколишньому середовищу шкоду на понад 270 тисяч гривень.

«Це при тому, що річка збагачує питні горизонти Лисичанська, Рубіжного, Сєвєродонецька та інших населених пунктів і є найбільшим магістральним каналом меліорації земель регіону», — наголосили в СБУ.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 242 (Порушення правил охорони вод) Кримінального кодексу України, під час обшуків в адміністративній будівлі підприємства були виявлені докази порушення екологічного законодавства.

Одному з керівників вже повідомили про підозру, тривають слідчі дії для виявлення та покарання усіх причетних осіб.