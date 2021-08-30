В Луганской области химическое предприятие уличили в загрязнении реки Северский Донец. Ущерб составил более 270 тысяч гривен

Как выяснилось, чиновники длительное время «экономили» на ремонте и модернизации очистных сооружений, а чтобы не платить экологический налог в полном объеме, занижали объемы вредных выбросов.

Об этом сообщили в пресс-службах Луганской облпрокуратуры и регионального управления Службы безопасности Украины.

В Луганской области чиновников «Рубежанского картонно-тарного комбината» уличили в сливе опасных отходов в Северский Донец.

Согласно заключению экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый в 15 раз, азота аммонийного — в 5 раз. Также зафиксировано значительное превышение нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов и других вредных веществ. Только за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на более чем 270 тысяч гривен.

«Это при том, что река обогащает питьевые горизонты Лисичанска, Рубежного Северодонецка и других населенных пунктов и является крупнейшим магистральным каналом мелиорации земель региона», — отметили в СБУ.

Сейчас открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 242 (Нарушение правил охраны вод) Уголовного кодекса Украины, во время обысков в административном здании предприятия обнаружили доказательства нарушения экологического законодательства.

Одному из чиновников уже сообщили о подозрении, проводятся следственные действия для выявления и наказания всех причастных лиц.