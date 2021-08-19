Колонию в Харьковской области уличили в сбросе сточных вод в местную реку. Убытки оценили в почти полмиллиарда гривен

В Харьковской области чиновников Темновской исправительной колонии и директора госпредприятия, которое работает при колонии и производит детали для автотранспорта, уличили в загрязнении реки и нанесении 468,5 млн гривен ущерба.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.