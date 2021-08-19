Колонію у Харківській області викрили у скиданні стічних вод у місцеву річку. Збитки оцінили в майже пів мільярда гривень

У Харківській області посадовців Темнівської виправної колонії та директора держпідприємства, що працює при колонії та виробляє деталі для автотранспорту, викрили у забрудненні річки та завданні 468,5 мільйона гривень збитків.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.