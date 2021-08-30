«Лінійки необовʼязкові». МОЗ дав рекомендації щодо проведення урочистостей 1 вересня

Міністерство охорони здоровʼя випустило рекомендації щодо проведення у навчальних закладах урочистостей до Дня знань 1 вересня.
Про це повідомляється на сторінці МОЗ.
«Урочистості та лінійки на честь 1 вересня для закладів освіти не є обов’язковими. Рішення проводити святкові заходи чи ні (і я в якому форматі) залишається за адміністрацією школи», — підкреслили у відомстві.
Якщо ж урочиста лінійка до Дня першого дзвоника все ж таки передбачається, то МОЗ рекомендує:
- організовувати урочистості просто неба (на подвір’ї школи чи спортивному майданчику);
- намагатися не змішувати дітей різних вікових груп/класів;
- уникати утворення натовпу;
- слідкувати за дотриманням фізичного дистанціювання – 1,5 метри;
- утримуватися від організації масових заходів та запрошення розважальних колективів, які не є співробітниками школи;
- максимально скоротити час проведення заходу;
Якщо ж заклад освіти обере альтернативний формат проведення свята першого дзвоника, який би не передбачає скупчення дітей, тоді міністерство рекомендує організовувати святкування в межах кожного класу окремо, проводити їх просто неба, або взагалі організувати День знань в інтерактивній формі.
- Раніше премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що новий навчальний рік розпочнеться вчасно та проходитиме у звичному режимі. Діти більше не навчатимуться у дистанційному режимі.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що умовою роботи шкіл під час посиленого карантину стане вакцинація учителів. За його словами, працюватимуть лише ті школи, де будуть вакциновані щонайменше 80% учителів. Якщо не провакциновані — дистанційне навчання.