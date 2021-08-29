Українська збірна виборола вже 43 медалі: спортсмени отримали ще п’ять срібних і дві бронзові нагороди

Українські паралімпійці вибороли ще сім медалей — п’ять срібних і дві бронзові.
Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.
Так, срібними призерами стали:
Анастасія Мисник — у штовханні ядра (F20),
Наталія Олійник — пауерліфтинг (до 79 кг),
Андрій Трусов — плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів (S7),
Ілля Яременко — плавання вільним стилем 50 м (S13),
Денис Остапченко — плавання на спині 50 м (S3).
Окрім цього, Максим Веракса у плаванні вільним стилем 50 м (S13) і дзюдоїст Олександр Назаренко у ваговій категорії до 90 кг (В2) отримали бронзу.
Наразі збірна України із 43 медалями — 10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових — посідає 5 місце в загальному заліку.
- У пʼятий день Паралімпійських ігор українські спортсмени завоювали ще дві золоті медалі.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбуваються на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах немає через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представляють 143 спортсмени, які змагаються в 15 видах спорту.