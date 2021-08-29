Українська збірна виборола вже 43 медалі: спортсмени отримали ще п’ять срібних і дві бронзові нагороди

Українські паралімпійці вибороли ще сім медалей — п’ять срібних і дві бронзові.

Про це повідомляється на сторінці Паралімпіади в Токіо у Twitter.

Так, срібними призерами стали:

Анастасія Мисник — у штовханні ядра (F20),

Наталія Олійник — пауерліфтинг (до 79 кг),

Андрій Трусов — плавання вільним стилем на дистанції 400 метрів (S7),

Ілля Яременко — плавання вільним стилем 50 м (S13),

Денис Остапченко — плавання на спині 50 м (S3).

Окрім цього, Максим Веракса у плаванні вільним стилем 50 м (S13) і дзюдоїст Олександр Назаренко у ваговій категорії до 90 кг (В2) отримали бронзу.

Наразі збірна України із 43 медалями — 10 золотих, 22 срібні та 11 бронзових — посідає 5 місце в загальному заліку.