Україна здобула ще дві золоті медалі на Паралімпіаді в Токіо

На пʼятий день Паралімпійських ігор українські спортсмени завоювали ще дві золоті медалі: Оксана Зубковська у стрибках у довжину та Роман Полянський в академічному веслуванні.

Зубковська брала участь у стрибках у довжину серед спортсменів із порушенням зору. З третьої спроби вона стрибнула на 5,54 метра та виборола для України девʼяту золоту медаль.

Для неї це четверте золото на Паралімпіаді після Ігор у Пекіні, Лондоні та Ріо.

Також паралімпійським чемпіоном став Роман Полянський — в одиночному академічному веслуванні на 2 000 метрів він фінішував першим. Час 9:48,78 хвилини.

Полянський здобував десяте золото для збірної.

Наразі в медальному заліку, де місце залежить від кількості золота, українська збірна на пʼятому місці. А за кількістю медалей — на четвертому. Українські паралімпійці вже здобули 36 медалей.