Украина завоевала еще две золотые медали на Паралимпиаде в Токио

В пятый день Паралимпийских игр украинские спортсмены завоевали еще две золотые медали: Оксана Зубковская в прыжках в длину и Роман Полянский в академической гребле.

Зубковская участвовала в прыжках в длину среди спортсменов с нарушением зрения. С третьей попытки она прыгнула на 5,54 метра и завоевала для Украины девятую золотую медаль.

Для нее это четвертое золото на Паралимпиаде после Игр в Пекине, Лондоне и Рио.

Также паралимпийским чемпионом стал Роман Полянский — в одиночной академической гребле на 2 000 метров он финишировал первым. Время 9:48,78 минуты.

Полянский получил десятое золото для сборной.

Сейчас в медальном зачете, где место зависит от количества золота, украинская сборная на пятом месте. А по количеству медалей — на четвертом. Украинские паралимпийцы уже получили 36 медалей.