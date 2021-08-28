Украинцы завоевали еще три золота на Паралимпиаде. Команда поднялась на пятое место в зачете

Украинские паралимпийцы завоевали на соревнованиях в Токио еще три золотые медали.
Об этом сообщает «Суспільне».
Двукратной паралимпийской чемпионкой стала Елизавета Мерешко. В субботу она с лучшим временем преодолела дистанцию 100 метров брассом (класс — S5). Мерешко перед финалом 100-метровки брассом успела выступить в трех дисциплинах. На старте Паралимпиады украинка выиграла золото в 50-метровке вольным стилем, после чего стала серебряным призером в 200-метровке комплексным стилем.
Кроме того, золото взял другой пловец — Денис Дубров. На финише украинский параатлет показал время 2: 20.96 минуты, завоевав четвертую золотую награду в своей карьере. Третью золотую награду в субботу принес Украине пловец Михаил Сербин. В соревнованиях по плаванию на 100 метров на спине Сербин показал результат 1: 08.63 минуты. Вторым в этом заплыве пришел тоже украинец — Виктор Смирнов.
Другим золотым призером стал Евгений Богодайко. В драматическом финише Богодайко опередил колумбийца Криспина Корзо. Украинцу хватило 0,06 секунды для того, чтобы стать паралимпийским чемпионом.
Кроме плавания, украинские параатлеты отличились в фехтовании. Наталья Морквич стала серебряным призером в фехтовании на рапирах (класс — А).
Благодаря этим успехам Украина поднялась на пятую строчку в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На счету украинцев 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования проходят на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.