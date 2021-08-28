Украинцы завоевали еще три золота на Паралимпиаде. Команда поднялась на пятое место в зачете

Украинские паралимпийцы завоевали на соревнованиях в Токио еще три золотые медали.

Об этом сообщает «Суспільне».

Двукратной паралимпийской чемпионкой стала Елизавета Мерешко. В субботу она с лучшим временем преодолела дистанцию 100 метров брассом (класс — S5). Мерешко перед финалом 100-метровки брассом успела выступить в трех дисциплинах. На старте Паралимпиады украинка выиграла золото в 50-метровке вольным стилем, после чего стала серебряным призером в 200-метровке комплексным стилем.

Кроме того, золото взял другой пловец — Денис Дубров. На финише украинский параатлет показал время 2: 20.96 минуты, завоевав четвертую золотую награду в своей карьере. Третью золотую награду в субботу принес Украине пловец Михаил Сербин. В соревнованиях по плаванию на 100 метров на спине Сербин показал результат 1: 08.63 минуты. Вторым в этом заплыве пришел тоже украинец — Виктор Смирнов.

Другим золотым призером стал Евгений Богодайко. В драматическом финише Богодайко опередил колумбийца Криспина Корзо. Украинцу хватило 0,06 секунды для того, чтобы стать паралимпийским чемпионом.

Кроме плавания, украинские параатлеты отличились в фехтовании. Наталья Морквич стала серебряным призером в фехтовании на рапирах (класс — А).

Благодаря этим успехам Украина поднялась на пятую строчку в медальном зачете Паралимпиады в Токио. На счету украинцев 8 золотых, 17 серебряных и 9 бронзовых медалей.