Украинцы на Паралимпиаде завоевали еще две медали — обе бронзовые

В столице Японии Токио продолжается четвертый день XVI летней Паралимпиады. Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе.
Бронзовые медали в мужском одиночном разряде (класс 9 и 8) взяли Иван Май и Максим Николенко.
25-летний Май в полуфинале уступил австралийцу Ма Линь со счетом 1:3. Бронзового финала в программе нет, потому Май гарантировал себе медаль еще после выхода в полуфинал.
Николенко в полуфинале со счетом 1:3 уступил китайцу Чжао Шуаю. В финале Шуай встретится с украинцем Виктором Дидухом. Они поделят между собой золотую и серебряную медали.
- Сейчас в активе сборной Украины 25 медалей — 3 золотые, 14 серебряных и 8 бронзовых. Сборная занимает десятую строчку в медальном зачете.
- Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7х7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.