Украинцы на Паралимпиаде завоевали еще две медали — обе бронзовые

В столице Японии Токио продолжается четвертый день XVI летней Паралимпиады. Двое украинских спортсменов уже завоевали медали в настольном теннисе.

Бронзовые медали в мужском одиночном разряде (класс 9 и 8) взяли Иван Май и Максим Николенко.

25-летний Май в полуфинале уступил австралийцу Ма Линь со счетом 1:3. Бронзового финала в программе нет, потому Май гарантировал себе медаль еще после выхода в полуфинал.

Николенко в полуфинале со счетом 1:3 уступил китайцу Чжао Шуаю. В финале Шуай встретится с украинцем Виктором Дидухом. Они поделят между собой золотую и серебряную медали.