Українці на Паралімпіаді завоювали ще дві медалі — обидві бронзові

У столиці Японії Токіо триває четвертий день XVI літньої Паралімпіади. Двоє українських спортсменів вже завоювали медалі в настільному тенісі.
Бронзові медалі в чоловічому одиночному розряді (клас 9 і 8) взяли Іван Май і Максим Ніколенко.
25-річний Май у півфіналі поступився австралійцю Ма Ліню з рахунком 1:3. Бронзового фіналу в програмі немає, тому Май гарантував собі медаль ще після виходу в півфінал.
Ніколенко в півфіналі з рахунком 1:3 поступився китайцеві Чжао Шуаю. У фіналі Шуай зустрінеться з українцем Віктором Дідухом. Вони поділять між собою золоту і срібну медалі.
- Зараз в активі збірної України 25 медалей — 3 золоті, 14 срібних і 8 бронзових. Збірна займає десяту сходинку в медальному заліку.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.