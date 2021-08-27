За третій день Паралімпійських ігор Україна здобула 13 медалей

На Паралімпійських іграх, що відбуваються в Токіо, за третій день змагань Україна здобула 13 медалей. Загалом в активі спортсменів уже 22 нагороди.
Золото для України вибороли плавчиня Анна Стеценко та паверліфтерка Марʼяна Шевчук.
Срібло сьогодні здобув Владислав Білий за метання списа, а також плавці Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Андрій Трусов і Кирило Гаращенко. За вправне фехтування срібло отримала збірна України, а Анастасія Москаленко виборола срібну медаль за метання булави.
Бронзовими медалістами стали чотири спортсмени: це Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталія Ніколайчик (дзюдо).
Після трьох днів Україна посідає девʼяте місце в медальному заліку, а за кількістю медалей — четверте, після Китаю, Великої Британії та Росії.
- Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема, на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.
- Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.