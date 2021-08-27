За третій день Паралімпійських ігор Україна здобула 13 медалей

На Паралімпійських іграх, що відбуваються в Токіо, за третій день змагань Україна здобула 13 медалей. Загалом в активі спортсменів уже 22 нагороди.

Золото для України вибороли плавчиня Анна Стеценко та паверліфтерка Марʼяна Шевчук.

Срібло сьогодні здобув Владислав Білий за метання списа, а також плавці Сергій Кліпперт, Катерина Денисенко, Андрій Трусов і Кирило Гаращенко. За вправне фехтування срібло отримала збірна України, а Анастасія Москаленко виборола срібну медаль за метання булави.

Бронзовими медалістами стали чотири спортсмени: це Юлія Павленко (легка атлетика, стрибки у довжину), Єгор Дементьєв (велоспорт), Юлія Іваницька (дзюдо), Наталія Ніколайчик (дзюдо).