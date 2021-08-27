Україна здобула друге золото на Паралімпіаді

Україна виборола на Паралімпійських іграх другу золоту медаль — Марʼяна Шевчук виграла у жіночому паверліфтингу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Шевчук дебютувала на Паралімпіаді і виступала у вазі до 55 кг. Їй вдалося підняти найвищу вагу серед решти учасниць. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг, тоді як найближчі суперниці з Китаю та Туреччини — 118 та 117 кг.

Проте із другою спробою Шевчук не впоралася — 128 кг їй не підкорилися. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського золота.

Міністерство молоді та спорту України

Перше золото на Паралімпіаді отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.