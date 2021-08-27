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Україна здобула друге золото на Паралімпіаді

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Україна виборола на Паралімпійських іграх другу золоту медаль — Марʼяна Шевчук виграла у жіночому паверліфтингу. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Шевчук дебютувала на Паралімпіаді і виступала у вазі до 55 кг. Їй вдалося підняти найвищу вагу серед решти учасниць. У першій спробі Шевчук взяла вагу 125 кг, тоді як найближчі суперниці з Китаю та Туреччини — 118 та 117 кг.

Проте із другою спробою Шевчук не впоралася — 128 кг їй не підкорилися. Однак першої спроби Шевчук виявилося достатньо для паралімпійського золота.

Міністерство молоді та спорту України

Перше золото на Паралімпіаді отримала плавчиня Єлизавета Мерешко на дистанції 50 метрів вільним стилем.

  • Україна традиційно на Паралімпійських іграх виступає вдало і входить до переліку найкращих країн за кількістю здобутих медалей. Зокрема, на літній Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро українські спортсмени здобули 117 медалей та посіли третє місце в командному заліку. А на зимовій Паралімпіаді-2018 у Пхьончхані — 22 медалі та п’яте місце.
  • Паралімпіада стартувала 24 серпня і триватиме до 5 вересня. Змагання відбудуться на тих самих майданчиках, що й Олімпійські ігри. Уболівальників на трибунах не буде через пандемію коронавірусу. Цього року до програми включили бадмінтон і таеквондо, але прибрали вітрильний спорт і футбол у форматі 7 х 7. Збірну України на Паралімпіаді представлятимуть 143 спортсмени, які змагатимуться в 15 видах спорту.