Украина получила второе золото на Паралимпиаде

Украина завоевала на Паралимпийских играх вторую золотую медаль — Марьяна Шевчук выиграла в женском пауэрлифтинге. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Шевчук дебютировала на Паралимпиаде и выступала в весе до 55 кг. Ей удалось поднять наивысший вес среди остальных участниц. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 кг, в то время как ближайшие соперницы из Китая и Турции — 118 и 117 кг.

Однако со второй попыткой Шевчук не справилась — 128 кг ей не покорились. Первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского золота.

Міністерство молоді та спорту України

Первое золото на Паралимпиаде получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.