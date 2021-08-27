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Украина получила второе золото на Паралимпиаде

Автор:
Ангелина Шеремет
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Украина завоевала на Паралимпийских играх вторую золотую медаль — Марьяна Шевчук выиграла в женском пауэрлифтинге. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта.

Шевчук дебютировала на Паралимпиаде и выступала в весе до 55 кг. Ей удалось поднять наивысший вес среди остальных участниц. В первой попытке Шевчук взяла вес 125 кг, в то время как ближайшие соперницы из Китая и Турции — 118 и 117 кг.

Однако со второй попыткой Шевчук не справилась — 128 кг ей не покорились. Первой попытки Шевчук оказалось достаточно для паралимпийского золота.

Міністерство молоді та спорту України

Первое золото на Паралимпиаде получила пловчиха Елизавета Мерешко на дистанции 50 метров вольным стилем.

  • Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.
  • Паралимпиада стартовала 24 августа и продлится до 5 сентября. Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за коронавируса. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7. Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта.