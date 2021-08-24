В Токио стартовали Паралимпийские игры

В столице Японии Токио официально начались Паралимпийские игры — международные спортивные соревнования для людей с инвалидностью. Они продлятся с 24 августа по 5 сентября.

Соревнования состоятся на тех же площадках, что и Олимпийские игры. Болельщиков на трибунах не будет из-за пандемии коронавируса. Токио — первый город, который принимает Паралимпиаду второй раз. В 1964 году в этом городе провели вторые в истории Паралимпийские игры.

В Японию прибыли около 4 400 паралимпийцев, которые будут соревноваться в 22 видах спорта. В этом году в программу включили бадминтон и таэквондо, но убрали парусный спорт и футбол в формате 7 х 7.

Сборную Украины на Паралимпиаде представят 143 спортсмена, которые будут состязаться в 15 видах спорта. На церемонии открытия украинский флаг несли пловцы Елизавета Мерешко и Виктор Смирнов.

Украина традиционно на Паралимпийских играх выступает удачно и входит в перечень лучших стран по количеству полученных медалей. В частности, на летней Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро украинские спортсмены завоевали 117 медалей и заняли третье место в командном зачете. А на зимней Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане — 22 медали и пятое место.