Организаторы Паралимпиады в Токио сообщили о первом случае коронавируса в спортивном городке

Коронавирус выявили у человека, который не является спортсменом и не проживает в Японии. Организаторы уже сообщили о более 70 случаях ковида, связанных с паралимпийского играми, в основном среди подрядчиков и персонала.

Организаторы Олимпиады — 2020 в Токио сообщили, что за несколько дней до начала Паралимпийских игр в городке для спортсменов выявили коронавирус.

Игры должны начаться через пять дней, 24 августа. В этом году в соревнованиях намерены принять участие 4 400 спортсменов из 160 команд. Как и на Олимпийских играх, они будут обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус, носить маски и пытаться соблюдать дистанцию в городке.

Сейчас в Токио действует четвертое чрезвычайное положение, и организаторы решили не допускать зрителей на Паралимпийские игры. Организаторы говорят, что им удалось значительно сдержать распространение ковида во время Олимпийских игр в начале августа именно с помощью жестких антивирусных мер. Однако критики говорят, что соревнования способствовали резкому увеличению числа инфекций в стране.

В последние дни Япония сообщала о более 20 тысячах случаев в день, что больше, чем когда-либо прежде.