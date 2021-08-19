Организаторы Паралимпиады в Токио сообщили о первом случае коронавируса в спортивном городке

Организаторы Олимпиады — 2020 в Токио сообщили, что за несколько дней до начала Паралимпийских игр в городке для спортсменов выявили коронавирус.
Об этом сообщает BBC.
Коронавирус выявили у человека, который не является спортсменом и не проживает в Японии. Организаторы уже сообщили о более 70 случаях ковида, связанных с паралимпийского играми, в основном среди подрядчиков и персонала.
Игры должны начаться через пять дней, 24 августа. В этом году в соревнованиях намерены принять участие 4 400 спортсменов из 160 команд. Как и на Олимпийских играх, они будут обязаны ежедневно сдавать тесты на коронавирус, носить маски и пытаться соблюдать дистанцию в городке.
Сейчас в Токио действует четвертое чрезвычайное положение, и организаторы решили не допускать зрителей на Паралимпийские игры. Организаторы говорят, что им удалось значительно сдержать распространение ковида во время Олимпийских игр в начале августа именно с помощью жестких антивирусных мер. Однако критики говорят, что соревнования способствовали резкому увеличению числа инфекций в стране.
В последние дни Япония сообщала о более 20 тысячах случаев в день, что больше, чем когда-либо прежде.
- Украинскую сборную на Олимпиаде в Токио представляли 153 спортсмена, что было самым малым количеством атлетов на Летней Олимпиаде в истории независимой Украины. В целом Украина получила 19 олимпийских медалей — 1 золото, 6 серебряных и 12 бронзовых медалей. Это лучше, чем на предыдущей Олимпиаде в Рио (11 медалей), но меньше, чем на всех остальных. В медальном зачете сборная Украины заняла 44 место. В нем страны расположены по количеству полученных золотых медалей. В то же время в зачете по общему количеству медалей Украина оказалась на 16 месте.